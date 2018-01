S.A.s: emenda Lehmann originou ponto polêmico A troca de controle das companhias abertas foi desde o início uma das questões mais conturbadas do projeto da Lei das Sociedades por Ações - que o governo pretende votar na próxima semana, independentemente do acordo entre as lideranças. O direito ao prêmio pelo controle no caso de venda de uma empresa gerou uma discussão amplamente polêmica na década de 70. Durante a tramitação da lei, o senador arenista Otto Cyrillo Lehmann propôs uma emenda que resultou na criação do artigo 254, até hoje um dos mais debatidos da legislação. A intenção do senador paulista era criar um mecanismo que propiciasse aos minoritários as mesmas condições dos donos das companhias. A famosa "emenda Lehmann" propunha que o novo controlador deveria fazer uma oferta pública pelos papéis dos minoritários pelo mesmo valor que fora negociado o bloco de controle - o hoje chamado "tag along". Apesar da contestação por parte dos empresários, o general Ernesto Geisel não vetou o artigo 254. Mas uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), criada para complementar a lei, acabou restringindo a abrangência do artigo. A resolução instituiu que só os detentores de ações ordinárias, com direito a voto, poderiam usufruir do tratamento igualitário na oferta pública. O direito ao "tag along" ainda é uma das grandes reivindicações dos minoritários. Ele foi retirado na reforma da lei realizada há cerca de três anos. Em 1997, um projeto do deputado federal Antonio Kandir resultou em alterações na Lei nº 6404, com a intenção de viabilizar o processo de privatização das estatais brasileiras. Do jeito que estava, a lei iria encarecer a venda das companhias, pois os novos controladores teriam de fazer a mesma oferta pelos papéis em mercado. O projeto que atualmente tramita pelo Congresso, também de autoria de Kandir, traz de volta o direito ao "tag along" para os detentores de papéis ordinários.