Saúde de Jobs ainda intriga acionistas Os acionistas da Apple ainda buscam pistas sobre a saúde do seu fundador, Steve Jobs. Ontem, durante encontro anual, eles cantaram parabéns pelos 54 anos de Jobs, que não participou do evento. Em resposta às perguntas dos acionistas, o diretor Arthur Levinson disse que o executivo continua profundamente envolvido com as decisões da empresa.