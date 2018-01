Saúde já adota medidas propostas pelo Banco Mundial, diz ministro

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde já adota muitas das medidas sugeridas no relatório “Um ajuste justo - propostas para aumentar eficiência e equidade do gasto público no Brasil”, elaborado pelo Banco Mundial . “Entendemos que o relatório é uma fórmula para melhor aplicar os recursos, que é o que estamos fazendo”, comentou nesta terça-feira, 21, o ministro da Saúde, Ricado Barros.

O relatório propõe, entre outras medidas, que o governo feche hospitais de pequeno porte, pois eles são proporcionalmente caros em comparação com os grandes. Barros explicou que, nesse caso, o que vem sendo feito é trabalhar na especialização dessas unidades, dentro de uma lógica regional de atendimento. “Cada município não pode ter todos os recursos, mas num conjunto de municípios todos estarão disponíveis.”

O uso de profissionais não médicos para atender a casos menos complexos, sugerido no relatório, é outra política apoiada pela Saúde.

Nesse caso, porém, o governo esbarrou na resistência da classe médica, que procurou restringir a atuação de enfermeiros e agentes de saúde. “É uma jabuticaba”, criticou o ministro. Ele afirmou que, em outros países, muitos dos procedimentos que aqui são exclusivos dos médicos são realizados por outros profissionais da área.

O relatório sugere também uma articulação entre os níveis de atendimento do sistema de saúde, outra iniciativa que está em curso na pasta. Segundo o ministro, o teleatendimento, no qual o médico da atenção básica consulta à distância os especialistas, melhora as chances de resolver o problema já nessa etapa e evita encaminhamentos.