Saúde: órgãos orientam sobre reajustes aplicados A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) não só são contrários aos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), como têm orientado o consumidor a contestar estes aumentos que consideram abusivos. Por parte das entidades, são tomadas providências de caráter coletivo. Mas, estas iniciativas, de acordo com orientações dos órgãos, não descarta o direito do consumidor de procurar a Justiça individualmente. Contra um deles - o de revisão técnica (veja matéria no link abaixo), o Idec entrou com uma ação na Justiça e aguarda decisão. E, contra o outro - o de faixa etária (veja matéria no link abaixo), o Procon-SP enviou um relatório ao Ministério Público Federal para que sejam apuradas as irregularidades deste reajuste. Caso sejam comprovadas, o MP entrará com uma Ação Civil Pública contra a ANS, cujo resultado favorável beneficiará todos os segurados. Para os consumidores atingidos por um dos três reajustes e com intenções de contestá-los na Justiça, Karina Rodrigues, advogada do Idec, aconselha a não deixar de pagar a mensalidade. "Isto poderia levar à anulação do contrato do plano de saúde e o segurado estaria descoberto." Vale lembrar que ações com valores até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil) têm o benefício do Juizado Especial Cível e, para casos até 20 (R$ 3,6 mil), a presença do advogado é dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. Consumidor deve fazer ressalvas Karina também afirma que muitas operadoras vêm obrigando seus clientes com mais de 60 anos a assinar um termo, concordando com a aplicação dos reajustes. "Se tiver de assinar, deve fazer uma ressalva no próprio documento, assim como nos boletos de pagamento, de que não concorda com os aumentos aplicados. Também pode mandar uma carta à operadora, sem esquecer de guardar uma cópia." Segundo Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon-SP, tomar medidas preventivas ao escolher a operadora é a melhor saída. O consumidor pode ligar no (0xx11) 3824-0446, por exemplo, e saber se há registro de reclamação da empresa no órgão e se a mesma atende às solicitações de seus clientes. "Este já é um parâmetro que pode evitar problemas mais para frente." Veja nos links abaixo os outros dois reajustes autorizados pela ANS e contestados pelo Idec e pela Fundação Procon-SP