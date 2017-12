Saúde: planos devem cobrir Aids e câncer Cobrir os custos de doenças como Aids e câncer é obrigatório por parte das seguradoras caso o paciente tenha ficado doente após a contratação do plano ou seguro saúde. Se o consumidor já era portador dessas doenças quando adquiriu o produto, elas serão consideradas preexistentes. Alguns planos fazem cobertura de doenças preexistentes e, por isso, é importante verificar todas as condições e limites previstos em contrato. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), as operadoras do setor de assistência médica estão colocando vários obstáculos para os portadores dessa patologias graves. Doenças preexistentes A nova lei do setor prevê que os contratos devem permitir o tratamento de doenças preexistentes, desde que o consumidor aceite pagar um agravo - valor adicional - nas mensalidades. O agravo serve exatamente para que o paciente com doenças preexistentes possa utilizar o plano conforme suas necessidades. Porém, não há uma fórmula definida para calcular o valor do agravo. E algumas empresas alegam que não oferecem o plano para pessoas com doenças preexistentes porque não têm base para calcular este valor adicional. O consumidor pode denunciar as empresas que não estão aceitando os doentes com doenças ou lesões preexistentes aos órgãos de defesa do consumidor do seu Estado e para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Veja nos links abaixo como escolher o plano de saúde e os principais direitos do consumidor.