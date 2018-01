Sayad é o candidato do Brasil para a presidência do BID O governo brasileiro está empenhado em colocar o economista João Sayad no comando do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) em substituição ao uruguaio Enrique Iglesias, que já anunciou que sairá do cargo. Segundo uma fonte graduada da área econômica, há mais de dois meses, Brasília tem mantido intensos contatos com outros países do continente americano para obter apoio ao nome de Sayad, que atualmente é o vice-presidente de Planejamento e Administração do BID. Essa " campanha eleitoral" ainda não se tornou pública pois Iglesias ainda não manifestou oficialmente quando deixará a presidência do organismo. "As chances de o Sayad ser o escolhido são promissoras", disse a fonte, que admitiu, no entanto, que há outros candidatos de outros países para o posto. A sucessão no BID poderá ser definida já na reunião anual do organismo, que ocorrerá na segunda semana de abril no Japão.