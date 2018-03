SBC vai adquirir AT&T por US$ 15 bilhões A SBC Communications Inc. concordou em adquirir a AT&T Corp. por US$ 15 bilhões, informou um porta-voz da SBC na madrugada desta segunda-feira. A decisão foi anunciada após encontros na noite de ontem entre diretores da SBC, segunda maior companhia telefônica regional dos EUA, e a AT&T, a primeira operadora de telefonia do mundo, criada em 1876 por Alexander Graham Bell. "O negócio está fechado", disse Larry Solomon, porta-voz da SBC. Ele informou também que os documentos da aquisição foram assinados na madrugada desta segunda-feira, depois que o conselho de diretores da SBC aprovou a transação. Os membros do conselho da AT&T concordaram com o negócio na noite de ontem. A aquisição ainda será submetida à aprovação dos órgãos reguladores americanos. A SBC, baseada em San Antonio, no Texas, tem aproximadamente 50 milhões de clientes de telefonia local, principalmente no meio-oeste e no sul do país. A empresa foi uma das que surgiram com o desmembramento da AT&T, em 1984. A AT&T controlava as chamadas de telefonia nacionais antes de ser desmembrada. Com sede em Bedminster, Nova Jersey, a AT&T tem atualmente cerca de 30 milhões de clientes de longa distância.