SBP não exige acompanhamento de caixa em tempo real O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, afirmou nesta segunda-feira que o limite estabelecido pelos bancos para as transferências eletrônicas dentro do Sistema de Pagamento Brasileiro, no valor de R$ 5 milhões, chegará a zero, dois meses depois da implantação do Sistema, no próximo dia 22 de abril. Essa redução será feita de forma gradual ao longo desses dois meses e será determinada em reuniões semanais dos bancos e do BC. Figueiredo voltou ainda a afirmar que as empresas não terão de se preocupar com o acompanhamento de seus caixas em tempo real. Segundo ele, não haverá qualquer tipo de cobrança nos empréstimos intra dia. "Não há a menor possibilidade disso acontecer e as empresas não têm de acompanhar o seu caixa em tempo real. Isso é história de consultor querendo vender seus sistemas", alertou o diretor do BC.