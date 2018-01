SC pede suspensão do embargo à venda de carne suína brasileira O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, pediu hoje ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que o governo brasileiro envie até o dia 20 de janeiro uma comissão técnica à Rússia para pedir a suspensão do embargo à venda de carne suína brasileira ao país. A proibição de venda desse produto está causando prejuízos ao Brasil de US$ 50 milhões mensais. Segundo o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Moacir Sopelpa, que participou do encontro com o ministro, o problema alegado pelos russos para não comprar carne suína do Brasil - a presença do vírus aujeszky na carne de porco - já foi resolvido. Nos relatórios entregues ao Ministério da Agricultura para serem repassados ao governo russo, até o dia 15 de janeiro serão abatidas 80 mil cabeças de suínos, o que reduziria a zero o rebanho infectado. Hoje, apenas 0,4% do rebanho está infectado e o secretário alega que o vírus não causa qualquer dano à saúde das pessoas. Para o secretário da Agricultura, "os motivos do embargo são comerciais e não sanitários porque todas as exigências feitas já forma atendidas e os russos continuam fazendo pedidos". Moacir Sopelpa espera que o governo envie logo a missão à Rússia porque é justamente agora, no início do ano, que aquele país define as quotas de quem vai comprar. "Se não houver empenho e pressa do governo federal será o caos, porque não vamos ter onde colocar 300 mil toneladas de carne suína que é produzida em um ano", apelou o secretário, ao lembrar que Santa Catarina é responsável por 70% da carne suína produzida no País.