SC suspende restrições sanitárias a aves do RS A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) editou instrução que suspende as restrições sanitárias que vigoravam contra aves e produtos do Rio Grande do Sul por causa do foco de Newcastle registrado em criação doméstica de frangos no município de Vale Real (RS). A medida revogou instrução anterior, do dia 18 de agosto, que proibia a entrada, em Santa Catarina, de aves vivas procedentes do Rio Grande do Sul. A decisão foi adotada depois que o Ministério da Agricultura (Mapa) considerou encerrada, na semana passada, a investigação do foco no Rio Grande do Sul. O Mapa informou que os exames sorológicos e virológicos das aves sentinelas tiveram resultado negativo. Além dos pintos de um dia que já tinham entrada permitida, aves de descarte com origem em granjas certificadas e destinadas ao abate em estabelecimento com fiscalização federal também estão autorizadas, informou o chefe de trânsito animal da Cidasc, Jarbas Oliveira. Permanecem em vigor as restrições previstas na instrução 17 do Mapa, que define as regras de regionalização da avicultura. Santa Catarina começou a colocar em prática estas exigências no início de agosto, que são aplicadas aos demais Estados, não apenas ao Rio Grande do Sul. A instrução 17 prevê que os Estados que aderirem ao plano nacional de prevenção à gripe aviária e à doença de Newcastle poderão proibir o trânsito interestadual de aves de corte - entre outras ações - como medida sanitária preventiva.