SC tem menor nível de inadimplência com cheques no País Santa Catarina foi o Estado com o menor nível de inadimplência com cheques no mês de março em todo o País, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Telecheque. No período, o índice atingiu 2,01%, bem abaixo da média nacional (3,3%), e caiu 15,5% frente ao registrado em março do ano passado (2,38%). Já em comparação com fevereiro deste ano (1,77%) houve aumento de 13,5%. Em todo o País, conforme dados divulgados pela empresa, houve queda de 7,1% em relação a março de 2004 e aumento de 12,3% sobre fevereiro de 2005. Além apresentar a menor taxa de inadimplência, Santa Catarina também atingiu o maior índice de cheques honrados em março (97,45%), resultado seguido pelo Estado de Goiás, onde as transações honradas somaram 96,71% e a inadimplência ficou na marca de 2,43%, com alta de 2% sobre março do ano passado e de 77,9% ante fevereiro deste ano. O terceiro Estado com maior proporção de bons pagadores foi o Rio Grande do Sul, com índice de cheques honrados de 96,63% e índice de cheques devolvidos de 2,78%, o que representou alta de 3,8% em relação ao mês de fevereiro e de 9,6% em relação ao mesmo período de 2004. Maiores taxas de inadimplência Já os Estados com as maiores taxas de inadimplência foram Mato Grosso, Pará e Amazonas. No Mato Grosso, a inadimplência foi de 6,84% e apresentou elevação de 84% sobre o mês anterior. O Estado do Pará teve 6,28% de cheques devolvidos, o que significou um aumento de 38,1% ante fevereiro. No Amazonas, o índice de inadimplência (5,09%) cresceu 11,2%, na mesma base de comparação. O Estado de São Paulo apresentou 95,41% de cheques honrados, volume 0,9% superior sobre o de março do ano passado e 0,1% superior em relação ao índice de fevereiro. A inadimplência entre os paulistas ficou na marca de 3,77%, com queda de 14,43% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 1,7% no comparativo com o nível de cheques devolvidos de fevereiro. No Rio de Janeiro, a somatória das operações honradas foi de 95,33%, indicador 0,3% inferior ao de março de 2004 e 0,7% inferior ao de fevereiro. Os cheques devolvidos somaram 3,71%, com aumento de 10,2% sobre março do ano passado (3,36%) e aumento de 19,2% sobre fevereiro deste ano.