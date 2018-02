Schering convoca acionistas para formalizar fusão com a Bayer A companhia farmacêutica alemã Schering convocou uma assembléia geral extraordinária de acionistas, dia 13 de setembro, para aprovar formalmente a fusão com sua concorrente Bayer. Segundo informaram nesta sexta-feira as duas companhias, na ordem do dia está a aceitação do contrato de compra e da transferência de lucros para a Bayer. Além disso, a assembléia elegerá o novo conselho fiscal da companhia conjunta e votar a mudança de nome, de Schering para Bayer Schering Pharma. A Bayer, que possui 92% das ações do grupo berlinense, considerou que a assembléia é um "passo significativo" para a integração da Schering no consórcio. A empresa pagou 89 euros por ação da Schering, 3 euros a mais que o previsto inicialmente, já que precisou ampliar sua oferta depois de a farmacêutica alemã Merck começar a comprar títulos no mercado. Lucro No primeiro semestre deste ano, o lucro líquido da Schering caiu 6%, para 301 milhões de euros (US$ 385 milhões), devido às despesas extraordinários causadas pela disputa empresarial. Porém, a companhia publicou nesta sexta as previsões de resultados feitas pela firma de auditoria KPMG. A estimativa é de aumento do lucro operacional, de 1,036 bilhão de euros (US$ 1,326 bilhão) em 2006 para 1,306 bilhão de euros (US$ 1,672 bilhão) em 2008. Na Bolsa de Frankfurt, as ações de Schering se mantinham quase sem variação na abertura do pregão, em 90,58 euros. As da Bayer desciam 0,45%, para 37,83 euros.