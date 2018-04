Schering-Plough paga multa de US$ 500 milhões à FDA A empresa farmacêutica norte-americana Schering-Plough anunciou nesta sexta-feira o pagamento de uma multa de US$ 500 milhões para a Food and Drug Administration (FDA), como parte de um comprometimento da empresa em resolver problemas de produção em duas de suas fábricas. A companhia também reduziu suas expectativas de lucro para 2002. O decreto de consentimento assinado pela Schering prevê que a empresa aplique normas de controle e inspeção mais rigorosos nas instalações da empresa em Nova Jérsei e Porto Rico. Nesta sexta-feira, o laboratório informou que os problemas poderiam afetar o cronograma de vendas para os Estados Unidos e elevar os custos de produção. Suspensão de atividades Após anunciar que a FDA de Porto Rico está conduzindo uma investigação envolvendo alguns de seus produtos, a Schering-Plough decidiu suspender as operações na unidade de Manati, em Porto Rico, mas afirmou que a produção continuará normalmente nas outras duas fábricas que tem na região. Como resultado dos problemas, a companhia rebaixou sua previsão de crescimento de dois dígitos no lucro deste ano para uma projeção de apenas um dígito. Para o segundo trimestre, a expectativa é que o lucro se mantenha estável ou apresente crescimento moderado. A estimativa para o resultado anual leva em conta a eliminação do remédio contra alergias Claritin e a sua substituição pelo Clarinex.