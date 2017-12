Schering tem lucro de US$214 milhões no 1º trimestre A companhia farmacêutica alemã Schering obteve um lucro líquido de 174 milhões de euros (US$214 milhões) no primeiro trimestre de 2006, resultado 21% superior ao alcançado pela empresa no mesmo período do ano anterior. Segundo divulgou a empresa nesta quarta-feira, o faturamento cresceu 16% no período e atingiu 1,406 bilhão de euros (US$1,736 bilhão). Segundo a Schering, o volume de negócios do grupo foi favorecido, principalmente, pelo aumento das vendas de seu pílula anticoncepcional Yasmin e de seu medicamento contra a esclerose múltipla, o Betaferon. Os resultados operacionais consolidados alcançaram 240 milhões de euros (US$ 296 milhões), 4% a mais que no período entre janeiro e março de 2005.