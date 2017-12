Schincariol abre nova unidade na serra gaúcha A Schincariol Indústria de Cervejas vai instalar no município de Igrejinha, na serra gaúcha, uma nova unidade da empresa, com investimentos da ordem de R$ 170 milhões. Serão gerados 250 empregos diretos e até 2,5 mil indiretos. Trata-se da sétima unidade do grupo no país, que tem sede em Itu (SP) e plantas industriais nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Pernambuco. De acordo com o diretor Financeiro e de Planejamento da Schincariol, José Domingos Francischinelli, o Rio Grande do Sul foi escolhido fundamentalmente pela localização geográfica. O Estado gaúcho, junto com Santa Catarina, responde hoje por 9% do consumo nacional de cerveja. Ele disse que a proximidade de países do Mercosul e Chile, para onde parte da produção será exportada, também influenciou na decisão. A capacidade produtiva unidade atingirá 150 milhões de litros de cerveja e 50 milhões de litros de água, sucos e refrigerantes por ano. As obras de instalação estarão concluídas em 10 meses, e o início das operações está previsto para o final de 2004.