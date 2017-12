Schincariol compra fábrica de refrigerantes em Alagoas O grupo Schincariol confirmou a compra da Conny Refrigerantes, maior fabricante de refrigerantes e sucos de Alagoas. O negócio foi fechado no início do mês e o valor não foi divulgado. Com sede no município de Murici, a empresa pertencia à família do senador Renan Calheiros (PMDB). O objetivo da Schincariol é ampliar a capacidade produtiva no Nordeste, que está perto do limite. A produção de cerveja na fábrica ainda passa por análise. A Conny comercializa sucos e refrigerantes com marca de mesmo nome.