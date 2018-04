Schincariol prevê investir R$ 1 bilhão este ano A fabricante de bebidas Schincariol planeja investir R$ 1 bilhão este ano em expansão, eventuais aquisições e propaganda, segundo o diretor de marketing da empresa, Marcel Sacco. De acordo com ele, a empresa está repetindo o volume de investimento do ano passado, apesar da crise financeira mundial e da perspectiva de uma possível redução de consumo de cerveja a partir do segundo semestre, na hipótese de haver mais desemprego no País. Do investimento total programado para este ano, R$ 450 milhões serão destinados para ações de marketing - também a mesma quantia aplicada no ano passado nessa área. Só os recursos para o carnaval somarão cerca de R$ 50 milhões. Neste pacote estão as verbas para o camarote da Nova Schin, principal marca da cervejaria, na Marquês de Sapucaí - onde é a patrocinadora oficial -, além dos carnavais de Pernambuco e da Bahia. "Essa crise de crédito e essa onda de pessimismo ainda não afetou de verdade o consumo do dia a dia. Para nós, nem a cerveja nem os demais produtos tiveram algum impacto em função de crise", disse. Segundo ele, só deverá haver alguma influência negativa no consumo de cerveja caso haja um aumento do desemprego, com consequente redução da renda da população. De acordo com ele, a Schincariol registrou no ano passado um crescimento de 20% tanto em receita quanto no volume de vendas da empresa, em comparação com o ano anterior. A atual participação de mercado da cervejaria é de 13%, o que a coloca na segunda posição do ranking, atrás apenas da AmBev, informa o diretor.