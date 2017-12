Schincariol sobe e Ambev cai no mercado de cervejas A Schincariol, quinta maior cervejaria do País, está ganhando mercado da AmBev no mercado brasileiro, segundo dados da AC Nielsen. A participação da maior empresa de cerveja do País caiu de caiu de 70,2% em junho para 66,1% em setembro. Já a Schincariol abocanhou a maior parte da fatia perdida pela Ambev, elevando a participação de 9,7% para 11,5% no mesmo período. Os resultados apontam que as vendas da Skol, Brahma e Antártica - as três principais marcas da AmBev - responderam por 32,1%, 20,6% e 13,4% de toda a cerveja vendida em setembro no Brasil. Em junho, essas marcas haviam respondido por 34,2%, 21,9% e 14,1%. A Kaiser não ganhou nada com a perda da AmBev. A fatia permaneceu em 9,9%. O mercado de cerveja do Brasil, de 8,4 bilhões de litros por ano, é o quarto maior do mundo. As cervejarias do País registraram receita de R$ 14,5 bilhões no ano passado.