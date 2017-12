Schincariol tenta impugnar negócio entre Ambev e Interbrew A cervejaria Schincariol informou hoje ter protocolado nos órgãos governamentais de defesa da concorrência um pedido de impugnação da operação de troca de ativos entre a cervejaria Ambev, responsável pelas marcas Antártica, Brahma e Skol, a belga Interbrew. A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça disse que o pedido da será anexado ao processo instaurado para avaliar a operação. No Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o conselheiro escolhido para relatar o caso foi Thompson Andrade que, até o início da noite, não havia recebido formalmente o pedido da Schincariol. No início do mês, as duas empresas anunciaram a intenção de fazer a troca de ativos e protocolaram a operação na SDE e Cade há duas semanas. Em nota, os advogados da Schin informaram que, pela análise feita pela companhia, a operação Ambev-Interbrew causará diversos efeitos lesivos à concorrência no mercado de cervejas no País. O grupo argumenta que pode pedir a impugnação da operação por ser um terceiro interessado no processo. A Schin quer, com o ato, impedir o julgamento da operação por rito sumário, que é uma aprovação mais rápida, pelos órgãos de defesa da concorrência.