Schröder anuncia pacote para reativar economia alemã O chanceler alemão Gerhard Schröder anunciou, esta manhã, um pacote de reformas com o objetivo de revitalizar a abatida economia local. As medidas incluem a flexibilização das leis que protegem os trabalhadores em caso de demissões e redução do prazo de concessão de auxílio-desemprego. Enfrentando manifestações do público e aplausos escassos na Câmara Baixa do Parlamento, Schröder destacou que o plano demanda sacrifícios e mudanças no estilo de vida dos alemães. O pacote, intitulado de "Agenda 2010", propôs alterações de grande porte no sistema de seguridade social e pensões, na saúde e na área fiscal. No campo das regras trabalhistas, o prazo de concessão do seguro-desemprego foi reduzido para 12 meses, para pessoas com menos de 55 anos, e para 18 meses para trabalhadores acima da faixa etária. Atualmente, o governo alemão concede o benefício por até 32 meses para esses dois grupos etários. O plano propõe uma redução de 42% do imposto sobre a folha salarial, que é hoje um dos mais altos do mundo, e facilita as demissões para empresas menores, reduzindo o prazo que os ex-trabalhadores têm o direito de usar os benefícios concedidos quando eles ainda estavam na ativa. Uma das mudanças que deve ser combatida com fervor pelos sindicatos e associações de trabalhadores prevê que empresa em dificuldades deixem de conceder reajustes salariais ou benefícios fechados pela indústria nos acordos coletivos de categorias. Redução da cobertura do seguro saúde público No sistema de saúde, o chanceler propôs enxugamento da área coberta pelo sistema de seguro saúde público, transferindo para o setor privado a cobertura de alguns atendimentos. O plano determina que as contribuições ao seguro saúde público, que são compartilhadas atualmente por trabalhadores e empresas, serão cortadas de 14,4% para um nível abaixo de 13%. Essa alteração ainda será detalhada em maio. O plano prevê ainda mudanças no sistema de pensões do Estado, que está se tornando um fardo para a economia, já que a população alemã está envelhecendo e poucos trabalhadores estão contribuindo na base do sistema. O governo alemão já tinha reformulado o sistema de pensões em 2001, concedendo subsídios a planos de pensões privados. Mas as reformas não foram suficientes, já que as contribuições do Estado para o sistema aumentaram para 19,5% da renda bruta em janeiro, do nível anterior de 19,1%. ? 5 bi para infra-estrutura O pacote de mudanças anunciado por Schröder inclui a destinação de 15 bilhões de euros em empréstimos subsidiados para projetos de infra-estrutura e imobiliários. Os recursos beneficiarão diretamente o moribundo setor de construção civil, um dos mais problemáticos do país. O plano do governo alemão prevê ainda a redução das despesas para abertura de novas empresas. Dificuldades para aprovação Após anunciar o pacote "Agenda 2010", Gerhard Schröder enfrentará um campo minado para angariar apoio dos parlamentares e do público às mudanças propostas, diante dos crescentes questionamentos sobre a habilidade do chanceler de conseguir reativar a economia, após quatro anos e meio de promessas não cumpridas. A coalizão governista formada pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Verde controla agora apenas uma magra maioria na Câmara Baixa do Parlamento e tem minoria na Câmara Alta. Mas os principais obstáculos para Schröder estão nas fileiras do PSD. A população também mostra-se desconfiada em relação a Schröder. Uma pesquisa recente mostrou que 67% dos alemães não acreditam que o governo conseguirá implantar reformas que ajudem em uma recuperação da economia no curto prazo. A economia alemã está estagnada. No ano passado, o PIB do país cresceu apenas 0,2%, o menor ritmo desde a contração em 1993. O desemprego, no entanto, tem crescido constantemente, deixando um em cada dez alemães sem trabalho. A taxa de desemprego ficou em 11,3% em fevereiro, enquanto 4,7 milhões de pessoas estavam sem trabalho no mês.