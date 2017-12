Schroder Brasil Internet: alta de 28,01% O grande destaque entre os fundos da Nova Economia é o Schroder Brasil Internet FIA. Enquanto a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - acumula uma queda de 30,63% no ano, o fundo da Schroder Brasil exibe um ganho de 28,01% no mesmo período. Vale lembrar que o produto foi lançado na terceira semana de abril desse ano. De acordo com Beto Scretas, responsável pelo escritório da Schroder no Brasil, três setores contribuíram para o desempenho do fundo: telecomunicações, varejo e banco. De acordo com Scretas, o cenário econômico e financeiro é a base para a definição da distribuição dos recursos nos três setores. "Hoje estamos com 50% em telecomunicações, 25% em bancos, 12,5% em varejo e 12,5% no setor elétrico", declara o executivo. O principal motivo para o resultado expressivo do fundo, na opinião de Scretas, foi a gestão correta em relação aos papéis da telefonia celular. "Compramos as ações certas no momento de fortes baixas e saímos dessa posição quando as ações estavam no patamar máximo", diz. Scretas não revela em que papéis aposta no momento, mas dá algumas dicas: "Existem ações de segunda e terceira linha que apresentam boas perspectivas de valorização, ou seja, papéis com baixo volume de negócios podem trazer ganhos expressivos para o investidor".