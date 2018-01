Schwartz do FMI faz alertas sobre PPP O especialista do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerd Schwartz, alertou hoje que os investimentos de Parcerias Público Privadas (PPP) devem ser selecionados cuidadosamente e devem ser financiados preferencialmente por fontes que não sejam públicas. "É preciso evitar financiamento preferencial por fontes públicas", afirmou Schwartz, durante painel do seminário internacional sobre "A Melhoria da Qualidade dos Investimentos Públicos e as Parcerias Público Privadas". De acordo com o representante do FMI, é preciso analisar com cuidado se os investimentos que estão sendo realizados no mundo por PPPs se devem à maior eficiência do setor privado ou simplesmente às tentativas de "deslocar os gastos" para aparentar uma melhor situação fiscal. Schwartz alertou ainda que os investimentos públicos devem ser complementados com ações em outras áreas, como a preparação de recursos humanos. "Não faz sentido construir hospitais públicos se não tivermos médicos e enfermeiros suficientes. Não podemos olhar os investimentos públicos isoladamente", afirmou.