SCPC: três formas de limpar o nome na praça Os consumidores que estiverem incluídos nas listas negras dos serviços de proteção ao crédito dispõem de diversas maneiras para tentar limpar o nome na "praça". Com relação ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), existem três maneiras de tirar o nome da lista. O devedor pode procurar a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que tem um setor especializado nessa questão: o Serviço de Recuperação de Crédito (SRC), empresas que são especializadas em reabilitar o crédito ou o próprio consumidor pode acabar com o problema. Quem estiver interessado em procurar o SRC, deve ir até a sede da ACSP (rua Boa Vista, 51), munido de identidade, CPF e uma cópia do pagamento da prestação. Após a análise da documentação apresentada, o SRC regulariza o crédito do interessado - limpa o nome da lista do SCPC ou do Telecheque. O atendimento é feito na sede da Associação Comercial, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Aos sábados, o serviço funciona das 8h30 às 12h. A entidade também colocou à disposição dos consumidores uma linha telefônica para tirar dúvidas: (11) 244-3030. Empresas particulares As empresas privadas especializadas em reabilitar os créditos funcionam como o SRC: o devedor tem de procurar a empresa e levar todos os seus documentos. Mas quem prefere esse tipo de serviço deve tomar cuidados extras antes de assinar o contrato. De janeiro a junho deste ano, o Procon-SP registrou 131 dúvidas ou reclamações a respeito dessas empresas - na maioria dos casos, os consumidores reclamavam do não fornecimento do serviço acordado. A entidade orienta os consumidores que procurarem esse tipo de empresa a exigir que o contrato seja feito. É preciso que haja a identificação da empresa e toda a descrição do serviço prestado: preço, formas de pagamento, data de vencimento das parcelas, qual a penalidade por atraso no pagamento; busca e taxas de cartório, taxas do Banco Central, certidão negativa, o que exatamente será feito, data de início e término do serviço e condições para rescisão contratual. É necessário inteirar-se e solicitar por escrito a relação dos documentos que serão necessários para a execução do serviço. Estes documentos têm de ser entregues mediante protocolo e com data fixada para conclusão do serviço. A empresa é obrigada a prestar contas de tudo o que foi feito. Ela deve apresentar os protocolos ou pedidos de cancelamento junto aos órgãos competentes. Procurar o próprio credor Existe ainda a possibilidade do consumidor fazer sua própria reabilitação. Nesse caso, é necessário ter um pouco mais de paciência. "É um trabalho demorado e cheio de detalhes", explica a assistente de direção do Procon-SP, Dinah Barreto. Quando a inadimplência ocorrer por falta de pagamento de compras financiadas, o primeiro passo é procurar o credor e tentar um acordo. Se a dívida estiver em alguma empresa de cobrança será caracterizada como cobrança extrajudicial (feita sem interferência do Poder Judiciário). Nesta situação, só podem ser cobrados os encargos previstos no contrato de financiamento ou crediário e a multa por atraso não pode ser superior a 2%. Os custos dos serviços destas empresas, mesmo que previstos em contrato, devem ser pagos pela credora. O devedor não deve arcar com esse pagamento. O Procon-SP afirma que o consumidor não pode deixar de exigir, por escrito, tudo o que foi combinado verbalmente: valor, número e data de vencimento das parcelas, punições no caso de atraso ou cancelamento do acordo e termo de quitação.