SDE abre processo contra a Goodyear do Brasil A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, instaurou, nesta segunda-feira, um processo administrativo contra a Goodyear do Brasil, pelo fato de a empresa não ter comunicado às autoridades e aos consumidores sobre a falha dos pneus 215/80 R16 Wrangler. Esses pneus equipavam diversos tipos de caminhonetes. A SDE vai investigar se a empresa violou o Código de Defesa do Consumidor, que determina que o fornecedor não pode colocar no mercado produto ou serviço que seja perigoso à saúde ou à segurança do consumidor. O Código explica também que, se o fornecedor tiver conhecimento do perigo, deve comunicar imediatamente às autoridades e aos consumidores por meio de anúncios publicitários. De acordo com nota distribuída pelo Ministério da Justiça, a empresa Goodyear terá 10 dias corridos para apresentar defesa à SDE e, se for constatado que a empresa cometeu ilegalidades, será multada em até R$ 3,2 milhões. A Goodyear informou à SDE que não fez recall do modelo de pneu porque as ?alterações no produto foram feitas em resposta às modificações ocorridas em relação ao uso e para atender a novas especificações dos veículos fornecidos com estes pneus?. O governo pretende investigar porque tal fenômeno ocorreu apenas com os pneus fabricados por ela, mesmo diante do argumento da Goodyear de que o problema foi conseqüência do uso inadequado do produto.