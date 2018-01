SDE abre processo contra fabricantes de papel A Secretaria de Direito Econômico (SDE) poderá abrir amanhã processo administrativo contra as empresas Melhoramentos, Klabin Kimberly e Santher, que são os principais fabricantes de papel higiênico do País. Em junho e julho, eles reduziram de 40 metros para 30 metros os rolos do produto vendido ao consumidor. A decisão para a abertura do processo depende da análise final da SDE sobre as informações prestadas pelas empresas ao órgão no início desta semana. O processo não impede que essas empresas ainda firmem um termo de ajustamento de conduta com o governo. Ao assinar o termo, a multa a ser aplicada pode ser reduzida pela metade. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a multa varia de R$ 212 a R$ 3,190 milhões. No entanto, está havendo um impasse jurídico para que as empresas assinem o documento. Os fabricantes querem um texto que não os comprometa em ações anteriores. Mesmo com essa divergência, os fabricantes de papel higiênico prometeram voltar a fabricar as tradicionais embalagens de 40 metros na linha básica, segundo o coordenador regional do Fórum Nacional de Procons, João Gualberto Pereira. Mas continuarão a fabricar os rolos com 30 metros.