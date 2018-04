SDE defende suspensão de compra da rede Sé pelo Pão de Açúcar A Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, encaminhou hoje ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) parecer favorável a adoção de medida cautelar, suspendendo o processo de compra da rede Sé Supermercados pelo grupo Pão de Açúcar. O documento endossa o pedido feito no final de julho pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, da SDE, Paula Fontelles, informou à Agência Estado que a fusão dos grupos dará ao Pão de Açúcar um elevado grau de concentração de mercado em pelo menos três cidades paulistas: São Paulo, Araraquara e Mogi das Cruzes. "Nas outras cidades, a operação não teria tanto problema. Preliminarmente, detectamos elevados graus de concentração nessas três cidades, principalmente na grande São Paulo", explicou. Pelo negócio, o Pão de Açúcar passará a controlar todas as lojas de super e hipermercados da rede Sé no Brasil. As lojas estão localizadas no estado de São Paulo e com o negócio a companhia alcança a posição de maior supermercadista do estado. Além disso, a operação envolve lojas em 15 cidades paulistas. Segundo a Seae, em pelo menos sete delas (São Paulo, São Carlos, Araraquara, Campinas, Franca, Piracicaba e São José dos Campos) há indícios de que a participação de mercado é muito elevada. Além da concentração de mercado, a SDE também defende a necessidade de uma cautelar em razão da existência de barreiras para o ingresso de novos concorrentes no setor supermercadista, em função dos elevados custos para a montagem da estrutura física e de divulgação da marca. O relator do processo no Cade, conselheiro Miguel Tebar, está negociando com o Pão de Açúcar a assinatura de um Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação. No entanto, o grupo tem colocado resistências aos termos do acordo sugeridos pelo Cade. Segundo Paula Fontelles, o Cade estaria, entre outras restrições, exigindo que lojas não sejam fechadas e nem haja demissão de funcionários. Este acordo estabelecerá as medidas que podem ser adotadas, de forma a preservar as condições de mercado, prevenindo as mudanças irreversíveis ou de difícil reparação até o julgamento do mérito do ato de concentração pelo Cade. Apesar da resistência do Pão de Açúcar, autoridades envolvidas na análise do processo acreditam que o grupo concordará com a assinatura do Acordo para evitar a adoção de uma medida cautelar, que significaria paralisar o processo de fusão, inclusive nas cidades onde não foram detectados problemas concorrenciais. Também seria a primeira medida cautelar na história do Cade em um processo de ato de concentração. A repercussão poderia ser muito negativa para o Pão de Açúcar, que viu o valor de suas ações cair depois que a Seae solicitou a medida cautelar. Apesar de não ter data marcada, a expectativa é que o Acordo possa ser assinado na próxima sessão do Cade, na quarta-feira. A assinatura do Acordo foi uma iniciativa adotada este ano em outros processos, como o da Nestlé/Garoto, o da Biobrás e Novo Nordisk e o da redes de supermercados Bompreço e G. Barbosa.