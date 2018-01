SDE denuncia cartel em postos de gasolina de SC A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça recomendou, hoje, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a condenação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Santa Catarina (Sindipetro) por formação de cartel nos postos de gasolina do município de Lage. O parecer da SDE sobre o caso foi encaminhado hoje ao Cade, ao qual caberá julgar se houve infração da ordem econômica. Além da condenação do Sindicato, a SDE recomenda que sejam punidos proprietários dos postos de gasolina, por formação de cartel na revenda de combustíveis. Os responsáveis podem ser multados em valores que variam de 1% a 30% do seu faturamento. O processo administrativo para apurar o caso foi aberto pela SDE em 23 de julho de 2001, a partir de uma denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. A secretaria constatou que um acordo entre os postos revendedores de combustíveis de Lages fixou os preços na região em R$ 1,69 para o litro de gasolina comum e em R$1,33 o do litro de álcool, em abril de 2001. A SDE analisou gravações de conversas telefônicas feitas pelo Ministério Público de Santa Catarina, em que proprietários de postos determinavam valores para a venda dos combustíveis, marcavam reuniões e pressionavam os membros do cartel a manterem os preços combinados.