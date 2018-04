SDE investiga cobrança em contas telefônicas A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça está abrindo processo administrativo contra 31 empresas de telefonia fixa para apurar irregularidades na cobrança de PIS/Cofins. De acordo com o titular da secretaria, Paulo de Tarso Ribeiro, há indícios de que os consumidores possam estar pagando um valor maior na conta telefônica por causa da forma errada que as empresas estão calculando as contribuições. As suspeitas da SDE baseiam-se no fato de as empresas estarem calculando individualmente os valores do ICMS e do PIS/Cofins e destacando-os nas contas. No caso do ICMS, esse procedimento é considerado normal, pois trata-se de um imposto indireto, que incide sobre o valor de qualquer transação. Mas o PIS e a Cofins devem ser calculados diretamente sobre o faturamento bruto da empresa, com alíquota de 3,65%. "O PIS e o Confins são uma despesa das empresas, não devem ser cobrados do consumidor", diz Ribeiro. "Pode estar havendo uma publicidade enganosa, induzindo o consumidor a pensar que a tarifa é menor do que realmente é." Segundo o secretário de Direito Econômico, o destaque do valor na conta - feito pelas empresas para mostrar aos consumidores quanto eles estão pagando apenas de tarifa - já "bastaria para caracterizar uma ilegalidade". Em São Paulo, uma ação do Ministério Público Federal contra essa prática foi acolhida pelo juiz Paulo Alberto Sarno, da 18.ª Vara Federal. "O contrato de concessão não pode servir de instrumento para adequar os interesses das concessionárias em prejuízo do consumidor", diz o juiz no despacho de uma tutela antecipada. O principal objetivo da investigação é verificar se as empresas não estão cobrando dos consumidores um valor maior do que o realmente devido e recolhido ao Tesouro. Isso ocorreria sempre que as empresas tivessem direito a deduções para o cálculo das contribuições. Ou seja, cobrariam sobre todas as contas faturadas e pagariam sobre o faturamento com deduções. "Eu só tenho indícios em relação a isso", afirmou Ribeiro. A Receita Federal foi acionada para auxiliar nas investigações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será consultada sobre o caso. "Se ficar provado que os consumidores estão sendo cobrados a mais, eles poderão recorrer à Justiça para obter a restituição em dobro", disse o secretário da SDE. As empresas poderão ser multadas em até 3 milhões de Ufirs. Embratel, Intelig, GVT e Telemar da Paraíba tiveram o processo administrativo instaurado nesta semana. A Telefonica de São Paulo ficará livre da investigação porque o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor constatou que não há indícios de que a prática questionada esteja sendo utilizada.