SDE investiga possível cartel do álcool no DF A secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, instaurou processo administrativo para analisar a possível formação de cartel na revenda de álcool em Brasília (DF). A SDE solicitou à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a análise da variação dos preços praticados pelos postos revendedores de álcool na capital federal e a existência de motivos econômicos para a grande diferença entre o preço do álcool da refinaria e o preço de venda ao consumidor final. A investigação foi motivada pela publicação de matéria em um jornal local, segundo o qual o litro do álcool sai de São Paulo custando entre R$ 0,95 e R$ 0,96. Segundo a matéria, o preço do litro do álcool no Distrito Federal é R$ 1,74, 83% mais caro que o preço na refinaria. Em São Paulo, onde há mais concorrência, o combustível é vendido até por R$ 1,14 e a média nacional do preço do combustível é de R$ 1,20 o litro. O Ministério da Justiça também solicitou explicações ao Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sinpetro/DF). Desde o final de 2002, a secretaria vem realizando investigações para verificar formação de cartel na revenda de combustíveis. Na última quinta-feira, a SDE constatou a existência de cartel de combustíveis envolvendo postos do município de Lages (SC). A secretaria sugeriu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a condenação dos envolvidos. O novo secretário de Direito Econômico, Daniel Krepel Goldberg, assumiu garantindo que concentrará os esforços de sua secretaria no controle repressivo dos cartéis.