SDE opina por aprovação da venda de parte do Pão de Açúcar A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação da compra de parte das ações da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), dona da rede Pão de Açúcar, pelo grupo francês Casino. Na semana passada, a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda já havia divulgado parecer favorável à operação, anunciada há pouco mais de dois meses. No mesmo sentido, a SDE também não encontrou riscos de dados à concorrência no Brasil com a união das duas redes de supermercados. A palavra final, no entanto, caberá ao Cade, que ainda não marcou data para o julgamento da operação.