SDE suspende processos contra biscoitos O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, esclareceu há pouco que o acordo firmado hoje, que define padronização em embalagens de 200 gramas dos biscoitos da cesta básica, prevê suspensão por 30 dias dos processos administrativos em andamento na Justiça por indícios de fraudes. Em entrevista, Paulo de Tarso tinha anunciado a suspensão dos processos, mas não tinha deixado claro que tal decisão seria temporária até que as empresas se adeqüem ao novo termo de conduta que será redigido na próxima semana em reunião no Ministério da Justiça. A suspensão temporária dos processos administrativos contra as indústrias de biscoito foi um dos pontos do acordo. Na nova entrevista encerrada há pouco, o secretário não descartou, no entanto, a punição dos fabricantes de biscoito que tenham diminuído a quantidade de seus produtos mantendo o mesmo preço. "Após a suspensão do processo, o governo não descarta a possibilidade de que estas empresas sofram multas", afirmou. Paulo de Tarso informou, ainda, que as multas para as empresas que não cumprirem o novo termo podem variar de 200 Ufirs a 3 milhões de Ufirs. Nos casos em que existam indícios de formação de cartel, as multas podem variar de 1% a 30% do faturamento anual da empresa. Participaram da reunião no Ministério da Justiça representantes da Associação Nacional das Indústrias de Biscoito, dos Procons de todo o País, da Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.