SDE vai investigar empresas com serviço 0300 O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, informou ontem que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) vai investigar as empresas que substituíram as ligações 0800 em 0300. A ligação 0800 é paga pelo fornecedor e a 0300 pelo consumidor. Para o ministro, essas alterações, feitas por várias empresas, violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que garante o serviço de reclamação gratuito. O ministro afirmou que não tem sentido o consumidor que vai reclamar da prestação de um serviço ou do defeito de um produto e pagar por isso "Determinei ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da SDE, que investigue essas situações, convoque o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, discuta com os Procons e, se necessário, faça diligências junto ao Ministério Público para que essa situação seja corrigida e regulamentada", alerta Paulo de Tarso chamará as empresas que se encontram nessa circunstância, para uma reunião com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para buscar regular definitivamente o problema, de modo a preservar o direito do consumidor brasileiro.