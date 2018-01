SDS apresenta proposta para FGTS O presidente da Social Democracia Sindical (SDS), Enilson Simões de Moura, apresentou ontem ao ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, uma proposta polêmica para arrecadar os recursos necessários ao pagamento das correções nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos expurgos dos planos econômicos Verão e Collor I. A SDS sugeriu ao governo que utilize, por um determinado período, a multa de 40% sobre o saldo da conta que é paga pelas empresas aos trabalhadores demitidos em justa causa. Para compensar o trabalhador pelo não recebimento da multa, a SDS quer que o governo passe a remunerar o FGTS a juros de mercado, ou seja, no mínimo com 6% ao ano ao invés dos 3% pagos atualmente. "Ao longo do tempo, uma remuneração maior sobre o saldo compensará o trabalhador individualmente pelo não recebimento da multa", explicou Moura. De acordo com a proposta do SDS, mesmo depois de três ou quatro anos, período que a entidade considera suficiente para capitalizar o valor necessário ao pagamento das correções, o valor da multa por demissão sem justa causa não voltaria a ser pago diretamente ao trabalhador, iria para um outro fundo que se chamaria seguro-desocupação. Multa por demissão sem justa causa criaria novo seguro-desemprego Este fundo seria destinado ao pagamento ampliado do seguro-desemprego, que se estenderia também aos trabalhadores sem carteira assinada, além de beneficiar o desempregado por um período maior do que seis meses, como é atualmente. Moura também declarou que os trabalhadores não querem mais que o governo utilize o dinheiro do FGTS para financiar programas sociais. Segundo ele, se o governo quiser continuar financiando a habitação e o saneamento com o dinheiro do fundo terá que arcar com a diferença das taxas de juros, o que significa cobrar menos do trabalhador que pega o empréstimo e pagar mais para o trabalhador que tem conta no fundo. Caso a proposta da entidade não seja aceita, Moura sugere que o governo utilize mediadores escolhidos pelos próprios trabalhadores para resolver a questão.