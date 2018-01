Se a economia continuar a melhorar, será apropriado subir juros, diz Yellen

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Janet Yellen, afirmou que se a economia americana continuar a melhorar, será apropriado subir os juros básicos do país nos próximos meses.

Ao participar de evento na Universidade de Harvard, Yellen afirmou que o aumento de juros, quando ocorrer, será gradual e cauteloso. Ela não mencionou nenhuma reunião em especial de política monetária. Entretanto, a fala da presidente do Fed seguiu na mesma direção dos comentários recentes de outros dirigentes da autoridade monetária.

Yellen destacou que o mercado de trabalho tem melhorado, mas não houve aumentos significativos nos salários, o que em sua avaliação sugere que ainda existe folga. Ela ainda acrescentou que a produtividade no país está crescendo devagar.

Por outro lado, o petróleo parece estar se estabilizando, assim como o dólar, afirmou Yellen. Esse movimento poderá beneficiar a inflação nos EUA.

A presidente do Fed ainda destacou que o capitalismo é o melhor sistema econômico que existe, mas pode apresentar crises. Segundo ela, o Fed está fazendo um melhor trabalho na regulação financeira pós-crise e a qualidade do capital dos bancos nos EUA melhorou. As ações adotadas pelo banco central americano, como o afrouxamento monetário (QE, na sigla em inglês) observou Yellen, ajudou a economia melhorar do país.

Ela ainda destacou que, em caso de choques, não há uma situação típica para o corte de juros. De acordo com Yellen, taxas negativas é algo que o Fed considera, mas não persegue./Com informações da Dow Jones Newswires