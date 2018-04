Se Fiocca quiser, pode trabalhar na Fazenda, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, convidou publicamente nesta quinta-feira, 19, o economista Demian Fiocca, ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a trabalhar com ele no Ministério da Fazenda. Durante rápida conversa com jornalistas na portaria da Fazenda, Mantega declarou: "Se ele quiser trabalhar aqui no ministério, ele está convidado." O ministro, sem dizer qual o cargo que o economista poderá ocupar, foi enfático ao declarar sua admiração por ele: "Sempre gostei (dele), porque ele me acompanha desde o Ministério do Planejamento, me acompanhou no BNDES. Certamente, ele sempre terá um lugar na Fazenda." Mantega, antes de ocupar o Ministério da Fazenda, foi presidente do BNDES, e Fiocca era seu vice. A uma pergunta se Fiocca ocupará o lugar do secretário interino do Tesouro Nacional, Tarcísio Godoy, e se a indefinição em torno desse cargo estaria causando inquietação, Mantega respondeu, brincando: "Não está causando inquietação, só se em você está causando." E acrescentou: "O secretário (interino) do Tesouro está tranqüilo." Ao responder a outra pergunta - se será criado um cargo especial para Demian Fiocca no governo -, Mantega brincou novamente: "Temos vários cargos. Temos o cargo de ministro... Temos vários." Em seguida, completou: "No momento, essa questão não se coloca. Ele (Fiocca) está saindo de férias. Não tem nada definido."