Se necessário, BNDES reforçará investimento em R$ 44 bi

O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, informou que, se for necessário, o governo vai reforçar o programa de sustentação do investimento (PSI), que conta com R$ 44 bilhões para financiar investimentos com juros subsidiados. Segundo Coutinho, do total disponível, já foram comprometidos R$ 27 bilhões.

O reforço vai depender de quanto será utilizado especialmente neste final de ano. Ao ser questionado em quanto o programa seria reforçado, Coutinho falou em R$ 10 bichões a R$ 15 bilhões. "Isso vai depender do desempenho do final do ano", reiterou.