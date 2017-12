‘SE RICO ESTÁ RECLAMANDO, IMAGINA A GENTE’ Não é só no condomínio do programa Minha Casa Minha Vida que as coisas estão difíceis. Nas casas simples da vizinhança, os moradores também estão alterando a rotina. A dona de casa Nívea Cândida Alves, de 42 anos, transferiu o filho mais velho da escola particular para uma instituição estadual e economiza, assim, os R$ 500 da mensalidade do primeiro ano do Ensino Médio. O caçula, de 10 anos, ainda não foi para o ensino público. “É difícil conseguir vaga assim no meio do Ensino Fundamental. No Estado, eles têm de abrir vaga no primeiro ano para todo mundo.” Nívea diz que o mais velho está estranhando a mudança. “Sente falta dos amigos, os professores faltam muito. Ele sempre chega cedo em casa.”