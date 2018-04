'Se tiver que passar pela Câmara, não passa', diz Maia sobre aumento do imposto de renda

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), previu nesta terça-feira que um eventual projeto do governo prevendo aumento da alíquota do Imposto de Renda (IR) não passará na Casa. "Se tiver que passar pela Câmara, não passa", afirmou o parlamentar fluminense em entrevista ao chegar a Casa.

O governo estuda criar uma alíquota de 30% ou 35% de IR para contribuintes que ganham mais de R$ 20 mil por mês. O estudo foi confirmado pelo presidente Michel Temer em entrevista hoje pela manhã durante evento em São Paulo. A previsão da equipe econômica é de que a medida pode garantir R$ 4 bilhões a mais para os cofres públicos.

Em discurso no mesmo evento que Temer participou na capital paulista, o presidente da Câmara afirmou que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto e a ineficiência do Estado. A declaração levou ele a ser aplaudido por uma plateia composta por empresários e executivos do setor automotivo.

Na entrevista ao chegar à Câmara, Maia disse ainda que a Câmara aprovará ainda em agosto a reforma política. O parlamentar fluminense também negou que seu partido, o DEM, tenha convidado o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB) para se filiar. Um possível convite começou a ser especulado após Dória se encontrar ontem com o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é do DEM.