Seade/Dieese: desemprego em 6 capitais sobe a 13,1% A taxa de desemprego no conjunto das seis regiões metropolitanas pesquisadas pela Fundação Seade e pelo Dieese aumentou para 13,1% em janeiro. O desemprego estava em 12,7% em dezembro e em 14,2% em janeiro de 2008. O contingente de desempregados nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF) foi estimado em 2,62 milhões de pessoas, 75 mil a mais do que em dezembro. Embora o aumento do desemprego seja um comportamento normal para meses de janeiro, a magnitude do crescimento surpreendeu as entidades. Ainda assim, a taxa de 13,1% é a menor para meses de janeiro desde o início da série histórica, iniciada em 1998. O nível de ocupação diminuiu 1,3% em janeiro ante dezembro, mas aumentou 2,6% ante janeiro de 2008. O total de ocupados nas seis regiões pesquisadas foi estimado em 17,336 milhões de pessoas, com a eliminação de 221 mil postos de trabalho e a saída de 145 mil pessoas do mercado de trabalho. Renda O rendimento médio real dos ocupados aumentou 1,1% em dezembro ante novembro e passou a R$ 1.182,00. O rendimento subiu 2,9% ante dezembro de 2007, a massa de rendimento dos ocupados, indicador que combina nível de ocupação e rendimento, aumentou 1,3% em dezembro ante novembro e 6,9% ante dezembro de 2007.