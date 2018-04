Seae aprova compra da Kaiser pela Molson A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda divulgou nota informando que emitiu parecer recomendando a aprovação, sem restrições, da aquisição das Cervejarias Kaiser S.A. pela Molson Inc. A análise da Seae concluiu que a participação dos mercados de cerveja a serem controlados pela Molson a partir da operação variam de região para região. A mais alta é de 26%, no mercado formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A mais baixa é de 3,7%, no mercado formado por Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. "A análise elaborada pela Seae concluiu que a concentração econômica decorrente da operação não traz riscos à concorrência no segmento de cervejas", diz a nota.