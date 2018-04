Seae aprova venda da Moulinex sem restrições A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda divulgou parecer recomendando ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação, sem restrições, da compra da Moulinex pelo Grupo SEB, detentor no Brasil da marca Arno, que atua no ramo de panelas, formas e acessórios e no mercado de eletrodomésticos. A Moulinex é uma empresa francesa do Grupo Moulinex-Brandt, que atua no Brasil no mercado de eletrodoméstico com a marca "Mallory". A compra dos ativos e da marca Moulinex pelo Grupo SEB foi feita em âmbito mundial, inclusive no Brasil. Pelo acordo, a subsidiária brasileira do Grupo Moulinex-Brandt não poderá ofertar no Brasil os produtos da marca Moulinex, mas poderá permanecer no mercado com a marca "Mallory". A Seae concluiu, no seu parecer, que a operação gera no Brasil concentração nos mercados de liqüidificadores, espremedores de frutas e processadores de alimentos, "porém incapaz de alterar as condições preexistentes de concorrência". A Seae observou que, no mercado de cafeteiras, diversas empresas atuam na fabricação do produto, incluindo algumas que aumentaram sua participação de mercado nos últimos anos, sendo capazes de inibir o chamado "exercício do poder de mercado", decorrente da operação de compra da Moulinex. O parecer da Seae servirá de subsídio para o julgamento da operação pelo Cade.