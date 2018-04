Seae dá sinal verde à fusão entre Oi e BrT A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, recomendou ontem a aprovação, sem restrições, da compra da Brasil Telecom pela Oi. O parecer favorável é o primeiro no processo de análise do negócio pelos órgãos da concorrência, que ainda depende de julgamento pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A compra já foi aprovada do ponto de vista regulatório, no fim do ano passado, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Seae analisou especificamente o mercado de provedores de internet nas áreas da Oi e da antiga Brasil Telecom, deixando a parte de infraestrutura para a Anatel. O Cade, em dezembro de 2008, já havia exigido que as duas empresas mantivessem separados os provedores iG (da Brasil Telecom) e Oi Internet (da Oi). Na época, o Cade identificou que Oi e BrT juntas concentravam 78% do mercado de acesso à internet. Segundo a Seae, no mercado de internet discada e de banda larga foi identificada uma sobreposição de atividades dos provedores da Oi e BrT em 162 municípios localizados na região coberta apenas pela Oi antes do negócio. Mas a secretaria concluiu que há possibilidade de competição nessas regiões de outros provedores, principalmente por causa das novas tecnologias, como o acesso à internet via celulares (tecnologia 3G). "Esses fatores de rivalidade proporcionados pela convergência tecnológica eliminaram as preocupações concorrenciais", disse o advogado Juliano Maranhão, do escritório Sampaio Ferraz Advogados, que representa a Oi no Cade. A Seae, em seu parecer, cita números divulgados por empresas especializadas no setor que informam haver atualmente no País 1.761 provedores de internet. Eles cobrem mais de 4,1 mil municípios, que representam 90% da população do País. Segundo esses números, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes, e 61% dos municípios com menos de 5 mil habitantes, possuem provedores de internet. "Dessa forma, a Seae recomendou ao Cade a aprovação da operação sem restrições, ressaltando que sua análise restringiu-se, unicamente, aos serviços de valor adicionado prestados pelas partes", afirma nota divulgada ontem pela Secretaria. Maranhão avalia que praticamente não há barreiras de mercado à entrada de novos provedores de internet, que podem ser criados "em curto prazo e a baixo custo".