Seae impõe restrições à compra de empresas pela Vale A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação, com restrições, de quatro operações de compra de empresas do setor siderúrgico, realizadas pela Companhia Vale do Rio Doce em 2000 e 2001. Em nota à imprensa, a Seae explicou que identificou a possibilidade de concentração de mercado por parte da Vale. A secretaria reconhece, no entanto, a impossibilidade de novos concorrentes, porque exigiria elevados investimentos em infra-estrutura e logística. A Seae também concluiu que as demais empresas atuantes no mercado não têm estrutura para impedir qualquer tentativa de aumento de preços, além de não haver possibilidade de importação dos produtos por questão de preço e logística. A Vale adquiriu 100% do capital da Mineração Socoimex e 79% do capital social da S/A Mineração de Trindade (Samitri), ambas em junho de 2000. Em maio de 2001, foram adquiridos 100% da Mineração Ferteco S.A. e 50% da holding Caemi Mineração e Metalurgia. A Seae sugere ao Cade que seja assinado com a Vale um termo de compromisso, com validade de 20 anos, no qual a empresa se comprometa a manter o preço do minério de ferro a ser cobrado no mercado interno no mesmo valor do que é cobrado por ela no mercado internacional, deduzidos os custos de exportação. Os preços de referência da Vale no mercado mundial também deverão ser divulgados ao público em geral, de acordo com a sugestão da Seae. Para que seja possível a fiscalização do termo de compromisso, a Vale deverá separar o preço para o consumidor nacional do preço dos demais serviços prestados por ela, como o de transporte ferroviário. A nota à imprensa acrescenta que caso não seja possível a assinatura do termo, a Seae recomenda a aprovação com restrições estruturais. No entanto, a nota não esclarece quais seriam essas restrições. Segundo a Seae, a íntegra dos quatro processos administrativos, com as recomendações ao Cade, será divulgada na Internet ainda hoje.