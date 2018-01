Seae quer barrar mudança estrutural do Pão de Açúcar e Sendas A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda pretende evitar que as empresas Sendas e Pão de Açúcar, que se associaram no final de 2003 para operar no mercado varejista do Rio de Janeiro, adotem qualquer tipo de medida que modifique suas estruturas, até que a associação entre as duas redes seja julgada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Requerimento solicitando a adoção de uma medida cautelar - para impedir essas alterações - foi encaminhado hoje ao relator do caso no Cade, conselheiro Roberto Pfeiffer. Segundo o secretário de Acompanhamento Econômico, José Tavares de Araújo Júnior, o governo pretende avaliar com mais rapidez a operação entre as duas empresas, evitando assim receber as mesmas críticas que foram feitas em relação ao caso Nestlé/Garoto, que levou quase dois anos para ser julgado pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). "Vamos criar uma espécie de blitz para tratar esses casos mais importantes", disse Tavares. O requerimento de medida cautelar em atos de concentração dessa natureza não é uma novidade. No caso Nestlé/Garoto, por exemplo, o Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação (Apro), assinado pelas empresas e o Cade, foi feito com base em uma ação cautelar solicitada pela Seae. Para dar maior celeridade a avaliação do caso pela própria Seae e pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, Tavares informou que convidará os presidentes das Sendas e do Pão de Açúcar para uma reunião. A idéia é solicitar aos executivos rapidez no envio de todas as informações necessárias para a avaliação do processo. Os convites ainda não foram feitos, entretanto. "Vamos evitar o jogo de empurra entre os advogados", disse Tavares. Tanto a Seae quanto a SDE terão de fazer um parecer sobre a operação Sendas/Pão de Açúcar para servir de instrumento ao julgamento do caso que será feito pelo Cade. Não há prazo para envio dos pareceres, assim como também não há para a apreciação do requerimento do pedido de cautelar apresentado ao Conselho. Concentração de mercado A decisão da Seae de solicitar a medida cautelar foi feita com base em indícios de forte concentração de mercado proveniente da operação. As duas empresas anunciaram no final de 2003 a associação de suas redes de operação no Estado do Rio de Janeiro. Foi criada uma terceira companhia que passou a ser responsável pela gestão das lojas das duas redes no Estado. As marcas foram mantidas até agora. De acordo com levantamento preliminar da Seae, em sete das 19 cidades onde existiam estabelecimentos das duas empresas, houve forte concentração de mercado. "Em alguns mercados essa concentração atingiu 97,46% de participação", disse o coordenador-geral de Comércio e Serviços da Seae, Marcelo Ramos. A capital do Estado é uma das cidades onde foi identificado alto grau de concentração de mercado. A Sendas é o quinto maior grupo varejista do País e o mais importante do Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar, por sua vez, é o maior grupo varejista do Brasil. Se o Cade decidir por conceder a cautelar pedida, as empresas envolvidas na operação não poderão praticar qualquer ato que modifique a estrutura, as condições ou características do mercado em vigor no momento da operação, ou seja, não poderá haver troca de ativos, fechamento de lojas ou dispensa de empregados. "O objetivo é garantir que eventuais medidas necessárias ao restabelecimento das condições de concorrência, inclusive a venda de ativos e a própria desconstituição da operação, possam ser tomadas sem qualquer prejuízo para o consumidor", afirmam os técnicos da Seae, em nota divulgada hoje. Apesar de já dar sinais claros de que a associação fere alguns princípios da livre concorrência, a Seae deixa claro que a concessão de uma cautelar não implicará em "qualquer vinculação" dessa decisão com futuro parecer da própria Seae sobre a operação. "Tampouco há vinculação entre uma eventual medida cautelar e a futura decisão do Cade", explicam os técnicos.