Seae recomenda aprovação da parceria entre Itaú e Americanas A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação, sem restrições, da parceria entre o banco Itaú e as Lojas Americanas para a criação de uma nova financeira. As duas empresas anunciaram no final de fevereiro a operação, que envolve a venda ao Itaú de metade do capital social da Facilita Serviços de Propaganda, pertencente às Americanas. Segundo fato relevante divulgado em fevereiro, o capital da nova sociedade somará R$ 80 milhões. De acordo com os técnicos da Seae, o mercado envolvido na negociação é o de promoção de vendas, no qual o Itaú tem uma participação de apenas 0,61%. "A participação do Conglomerado Itaúsa neste mercado é baixa, e a variação dessa participação após a aquisição de 50% da Facilita será insignificante", afirma o parecer da secretaria. O Itaú investirá R$ 240 milhões no negócio. Desse total, R$ 200 milhões serão pagos a Lojas Americanas - R$ 100 milhões à vista, e outros R$ 100 milhões vinculados ao cumprimento de metas em período de até 6 anos. A Lojas Americanas investirá R$ 40 milhões para integralização de sua participação acionária na financeira. A parceria terá prazo de 20 anos, que poderá ser prorrogado. O início das operações está previsto para o segundo semestre de 2005. O documento da Seae não é definitivo, serve apenas como peça de instrução para o Cade, órgão que dá a palavra final nos julgamentos das fusões ou incorporações das empresas no Brasil. O julgamento dessa operação no Cade ainda não tem data marcada.