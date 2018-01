Seae recomenda compra de ativos do IG pela Tele Norte Leste A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação, com restrição, da compra de parte dos ativos do provedor de internet IG pela Tele Norte Leste Participações, subsidiária do Grupo Telemar. O parecer, divulgado na página da Seae na internet, recomenda que o ato seja aprovado com o compromisso de o Grupo Telemar manter um tratamento isonômico com relação ao fornecimento de infra-estrutura de telecomunicações, inclusive no que diz respeito ao compartilhamento de receitas de interconexão, aos concorrentes do IG Brasil durante três anos. Após este período, a Seae sugere que o Cade promova uma revisão da decisão, considerando o desenvolvimento tecnológico em relação à infra-estrutura de conexão à internet, as condições mercadológicas e o histórico da conduta concorrencial da Telemar e do IG. "Entende-se que, durante este período, o desenvolvimento tecnológico do setor pode fazer emergir o emprego de uma solução perfeitamente substituta à infra-estrutura utilizada atualmente pelos provedores de acesso discado à internet, bem como fazer surgir um novo modelo de cobrança pelo acesso e pela utilização de redes de terceiros em contratos de interconexação", argumenta o parecer elaborado pela Seae. O parecer conclui que o contrato assinado entre a Telemar e o IG não deve promover o fechamento de mercado a provedores de acesso à internet rivais do IG, mas não garante tratamento isonômico aos mesmos. A operação agora está sendo analisada pela Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça. Após o parecer da SDE, o negócio será julgado pelo Cade.