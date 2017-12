Seat: reajuste na linha 2001 e bônus na de 2000 Os carros da marca Seat, que faz parte do grupo Volkswagen, sofrerão reajuste de 2,9% na linha 2001. A empresa não sabe informar a partir de quando as concessionárias passarão a praticar os novos preços. Mas, segundo a assessoria de imprensa da empresa, as concessionárias já estão autorizadas a conceder descontos de até R$ 2000 para alguns modelos da linha 2000, como é o caso do modelo Cordoba Vario Wagon. O modelo Ibiza 1.6, tem desconto de R$ 1.800 e o modelo Cordoba Sedan, tem desconto de R$ 1.000.