Seb quer aumentar produção nacional da T-Fal O grupo francês Seb, que já fabrica três linhas de panelas no Brasil com a marca T-Fal, quer nacionalizar novas linhas do utensílio. A estratégia faz parte do esforço da empresa para reduzir seus custos e elevar sua margem de lucro. De acordo com o presidente do grupo no Brasil, Walter Marcio Cunha, as vendas das linhas importadas caíram 25% no segundo semestre de 2002 por conta da desvalorização do real, que obrigou a empresa a elevar os preços dos produtos vindos da França - a Seb investe US$ 3 milhões por ano na importação das panelas. As linhas nacionais, por sua vez, devem apresentar crescimento de 18% referente a 2002. O bom desempenho deve-se, segundo Cunha, a lançamentos e a um amplo trabalho de ampliação da base de clientes, principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e alguns Estados do Nordeste. Com o aumento da produção nacional, a empresa pretende iniciar exportações em 2003, principalmente para os países do Mercosul. A expectativa é de que as vendas externas respondam por 10% do faturamento da divisão de panelas no próximo ano. "Estamos de olho nos mercados que não têm tarifa de importação, como o Mercosul, o que pode ampliar-se, caso novos acordos comerciais sejam fechados pelo Brasil", afirma. A unidade brasileira, localizada na Mooca, em São Paulo, tem capacidade para produzir até 1 milhão de unidades por ano e sua ociosidade varia de acordo com a época do ano. Segundo o presidente do grupo Seb no Brasil, os picos de produção acontecem principalmente nos meses de fevereiro, março, setembro e outubro. "Não trabalhamos com estoque das linhas nacionais, somente com das importadas", afirma. Focada no mercado de elite, disposta a pagar mais caro por panelas modernas e de fácil utilização, a empresa tem apostado na criação de dispositivos que diferenciam seu produto. Um exemplo é o lançamento do conceito Thermo-Spot, um indicador de temperatura. Trata-se de um círculo vermelho localizado na base interna da panela ou frigideira, feito com duas camadas de antiaderente. O círculo muda de cor quando a panela atinge a temperatura ideal para uso. "Além disso, oferecemos garantia de 5 a 10 anos, dependendo do produto", ressalta Cunha. Apesar de não revelar o faturamento do setor de panelas, o executivo afirma que o grupo investiu 6% da receita de 2002 na compra de novos equipamentos e 8% em ações de marketing. Presente em uma centena de países, o grupo Seb atua no Brasil com duas linhas de negócios, o de eletroportáteis, com as marcas Arno, Moulinex e Rowenta; e o de utilidades domésticas, com a marca T-Fal. Esta virou sinônimo da panela, pois a Seb foi a primeira empresa a oferecer o utensílio com o antiaderente no Brasil, em 1976.