Sebrae faz convênio no interior O Sebrae-SP assinou mais 102 convênios com entidades civis do interior paulista para a capacitação de empresários no Programa Brasil Empreendedor (PBE). Os convênios abrangem entidades das cidades de Campinas, Guaratinguetá, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba e Itapeva. E envolvem recursos da ordem de R$ 3,8 milhões. A coordenação do PBE acredita que com essas parcerias haverá um grande salto no número de micro e pequenos empresários capacitados pelo Brasil Empreendedor na região. Os interessados em participar do programa passam por um curso básico gratuito de gestão para pequenos negócios, com duração de 16 horas. Além de receber noção sobre administração de empresas, eles são orientados sobre as linhas de crédito disponíveis para o setor.