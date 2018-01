SEC abre inquérito sobre problema contábil na Alstom dos EUA A endividada empresa francesa Alstom informou que a Securities & Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado financeiro norte-americano, abriu um inquérito formal sobre a impropriedades contábeis da Alstom Transportation, sua unidade nos EUA. Em comunicado, a Alstom informou que a SEC está conduzindo agora um inquérito formal na empresa, seis semanas após ter iniciado um investigação informal. Na semana passada, a Alstom assegurou um pacote de refinanciamento de 2,8 bilhões de euros junto a seus credores e ao governo francês. No dia 30 de junho, a Alstom anunciou que as irregularidades contábeis na sua unidade norte-americana deve resultar no lançamento de uma despesa de 51 milhões de euros em seu balanço fiscal de 2003. As informações são da Dow Jones.